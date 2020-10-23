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23.10.2020 18:11
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Бывшего зама по безопасности Чичваркина арестовали по делу об убийстве

Хорошевский суд Москвы разрешил сомнения СМИ о причине задержания и ареста бывшего вице-президента «Евросети» по безопасности Бориса Левина. Как сообщает «Интефакс» 23 октября, он был помещен в изолятор по делу об убийстве. И произошло это вчера, 22 октября.

Ранее источники порталаTAdviser сообщали, что Левин задержан по уголовному делу руководителей крупного дистрибьютера IT и бытовой техники Merlion, в офисе которой в подмосковном Красногорске прошли обыски 21 октября. Сам бизнесмен сейчас входит в совет директоров банка «Реалист».

Левин вместе с замом в 2008 году был задержан по делу о похищении двух сотрудников «Евросети», которых подозревали в хищении крупной партии мобильных телефонов. Через два года суд присяжных оправдал их.

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Комментарии (1)

killbeachtrash
Странно, что он остался в России. Какой то реально ненормальный после все , что с ним было.
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