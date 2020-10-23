Бывшего зама по безопасности Чичваркина арестовали по делу об убийстве

Хорошевский суд Москвы разрешил сомнения СМИ о причине задержания и ареста бывшего вице-президента «Евросети» по безопасности Бориса Левина. Как сообщает «Интефакс» 23 октября, он был помещен в изолятор по делу об убийстве. И произошло это вчера, 22 октября.



Ранее источники порталаTAdviser сообщали, что Левин задержан по уголовному делу руководителей крупного дистрибьютера IT и бытовой техники Merlion, в офисе которой в подмосковном Красногорске прошли обыски 21 октября. Сам бизнесмен сейчас входит в совет директоров банка «Реалист».

