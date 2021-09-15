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Чичваркину предложили угостить фанатов «Зенита», приехавших в Лондон. Бизнесмен ответил и нарвался на обвинения в жадности

Бизнесмена Чичваркина обвинили в жадности за отказ угостить фанатов «Зенита» в Лондоне

Экс-совладелец и сооснователь сети салонов сотовой связи «Евросеть» Евгений Чичваркин в Instagram отметил присутствие фанатов «Зенита» на матче с «Челси». Один из фанатов в комментариях предложил ему угостить соотечественников в ресторане. Ответ был неожиданным.

Фото: Скриншот Instagram.com
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«Я никогда не видел такой маленькой и миленькой гостевой трибуны, как у «Зенита» в нестыдном матче против «Челси». Хочется подойти и обнять каждого», — написал Чичваркин, приложив фотографию с матча на лондонском стадионе «Стэмфорд Бридж».

«Пригласил бы парней к себе в ресторан, проставился...» — написал ему один из болельщиков петербургского клуба.

Но у Чичваркина оказался свой взгляд на ситуацию. «Это они из страны нефти и газа должны прийти и поддержать соотечественника, пострадавшего от государства. И побольше потратить», — подчеркнул бизнесмен.

«Жадина!!!» — сделал вывод фанат.

Матч «Челси» — «Зенит» прошёл в Лондоне 14 сентября. Английская команда выиграла со счётом 1:0.

Напомним, что Евгений Чичваркин вместе с семьей уехал из России в 2008 году, чтобы избежать уголовного преследования. Его обвиняли в похищении человека и вымогательстве. Сам он говорил об отъёме бизнеса с участием силовых структур.

Фото: Скриншот Instagram.com

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Комментарии (9)

NAFTALIN 2000-2036
это ж вы с колен встали. грейт британ же и не вставала. угощайте, великие
Марти МакФлай
Он узник совести практически, ему дозволено отказывать теперь уже бывшим соотечественникам.
Pilat
Правильно Чичваркин отказал.
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