Экс-совладелец и сооснователь сети салонов сотовой связи «Евросеть» Евгений Чичваркин в Instagram отметил присутствие фанатов «Зенита» на матче с «Челси». Один из фанатов в комментариях предложил ему угостить соотечественников в ресторане. Ответ был неожиданным.

«Я никогда не видел такой маленькой и миленькой гостевой трибуны, как у «Зенита» в нестыдном матче против «Челси». Хочется подойти и обнять каждого», — написал Чичваркин, приложив фотографию с матча на лондонском стадионе «Стэмфорд Бридж».

«Пригласил бы парней к себе в ресторан, проставился...» — написал ему один из болельщиков петербургского клуба.



Но у Чичваркина оказался свой взгляд на ситуацию. «Это они из страны нефти и газа должны прийти и поддержать соотечественника, пострадавшего от государства. И побольше потратить», — подчеркнул бизнесмен.



«Жадина!!!» — сделал вывод фанат.



Матч «Челси» — «Зенит» прошёл в Лондоне 14 сентября. Английская команда выиграла со счётом 1:0.



Напомним, что Евгений Чичваркин вместе с семьей уехал из России в 2008 году, чтобы избежать уголовного преследования. Его обвиняли в похищении человека и вымогательстве. Сам он говорил об отъёме бизнеса с участием силовых структур.

