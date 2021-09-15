«Зенит» стартовал в Лиге чемпионов с поражения. Без шуток: достойного

Фото: Анна Мейер / ФК «Зенит» Поделиться Поделиться







Матч с «Ахматом» в 7-м туре РПЛ вообще не помог с рассуждениями: кто сыграет в Лондоне. Но теперь ясно — судя по решениям тренерского штаба, с позицией основного вратаря тренерский штаб определился: Станислав Крицюк сыграл и против грозненцев, и вышел в старте на «Стэмфород бридж». Для Михаила Кержакова это так себе звоночек. У «Зенита» минус два основных защитника: Вячеслав Караваев травмирован, Деян Ловрен то ли устал, то ли получил повреждение. В итоге с Крицюком в обороне вышли Дуглас Сантос слева (капитан команды), Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков и Вильмар Барриос, Алексей Сутормин справа. В полузащите — Вендел, Далер Кузяев, бразильцы Малком и Клаудиньо по краям. Сердар Азмун — единолично в атаке.



Отдельный сюжет с заявкой на матч — Вильмар Барриос. До полудня вторника было неизвестно, сможет ли колумбиец принять участие в матче. Днем оказалось, что все-таки после вмешательства РФС он попадет на матч, и не в качестве зрителя. Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал журналистам в Лондоне, что у колумбийца закончились страницы в заграничном паспорте, поэтому ему пришлось прилететь в Москву в консульство Колумбии, чтобы получить новый документ, а в нем — английскую визу. В итоге неожиданное решение Семака — опорник «Зенита» отправился играть правого центрального в помощь Чистякову и Ракицкому.

Перед стартовым свистком польского арбитра Франковски Бартоша весь состав «Челси» в рамках подзабытой идеологемы Black Lives Matter встал на колено. У «Зенита» в акции поучаствовали все легионеры, кроме Ракицкого.

Первый тайм вызвал у петербургских любителей футбола оторопь: команда Сергея Семака в гостях у Романа Абрамовича, чья команда выиграла в мае Кубок Лиги чемпионов, играла на равных. Получались комбинации на флангах, выход из-под прессинга, первый удар в створ нанес «Зенит». Уход на перерыв со счетом 0:0 в самом северном городе-миллионере, судя по социальным сетям, был воспринят как удача.



Отдельно отметим: команду из Петербурга на стадионе, который никак не начнет перестраивать Абрамович, поддерживало несколько десятков любителей футбола. Кто-то, судя по всему, нашел время выдержать карантин, кто-то успел вакцинироваться не «Спутником V», а кто-то, возможно, живет в Белгравии.

Во втором тайме команда Томаса Тухеля после разговора в раздевалке вспомнила, что такое дух победителя, и решила поиграть в футбол. Трудовой коллектив Семака аккуратно встал в своей штрафной и начал отбиваться. Самое страшное, что есть в футболе, — надежда. В какой-то момент показалось, что «Зениту» получится выстоять. Эта надежда растаяла на 69-й минуте. Сесар Аспиликуэта подал-таки с правого фланга — до того практически все подачи испанца были заблокированы, — а Ромелу Лукаку перевесил в воздухе Чистякова. Удар головой — и Крицюк пропустил первый гол за «Зенит» и в Лиге чемпионов.

Тренерский штаб Семака ответил заменами: на поле наконец появились Артем Дзюба и Александр Ерохин. Симптом: русские заменили бразильцев, Вендела и Малкома. Удивительно: на 88-й минуте «Зенит» мог сравнять. Ерохин покатил на Азмуна, иранец прострелил в штрафную, Дзюба изо всех сил катился замкнуть передачу левой ногой — цепанул мяч, в створ не попал, но зато врезался во вратаря «Челси» Эдуара Менди.



Важный момент: понятно, Семаку особо некого выпускать. Но зафиксируем для истории: под занавес матча на поле «Стэмфорд Бридж» в матче Лиги чемпионов вышли молодые воспитанники «Зенита» Андрей Мостовой, Данил Круговой и Кирилл Кравцов.

После матча в обязательном интервью на главного тренера петербургского клуба было больно смотреть: план на игру сработал, лучшая команда клубного футбола Старого Света еле-еле дома взяла 3 очка, а букмекеры ставили на победу «Челси» до матча с коэффициентом 22 к 1.

Семак грустно сказал: «Сложная игра. В первом тайме более надежно смотрелись в обороне, во втором позволили опасно атаковать. Было несколько очень хороших моментов у «Челси». По идее, в том моменте, в котором не должны были пропускать, пропустили. Свои моменты, которые были у Азмуна и Дзюбы, к сожалению, не реализовали. Жаль. Победа «Челси» заслуженна. Если было бы немного удачи, могли бы увести и ничью. «Челси» владел больше преимуществом. Были подходы, неплохие моменты. Хотя, возможно, у них не было такого убойного момента, как у нас. Но кто забивает, тот и выигрывает». Акцию BLM главный тренер «Зенита» прокомментировал в своем стиле: «Это личное право каждого человека. Мое — другое. Я уважаю право всех людей, но при этом преклонить колено я готов перед Богом».

