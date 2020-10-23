«Если бог будет видеть, что ты стараешься, может, и поможет». Лукашенко назвал свой рецепт борьбы с COVID-19

Глава Белоруссии на фоне роста заболеваемости в республике рассказал о том, как нужно лечить людей и какой рецепт видит он. Об этом сообщает издание Sputnik 23 октября, цитируя слова Лукашенко в ходе рабочей поездки в Слуцкий район.

По мнению белорусского президента, ситуация с коронавирусом в стране контролируемая: есть опыт, лекарства и система лечения. Поэтому важно вести здоровый образ жизни, что способствует бессимптомному течению заболевания.



«Мы не тащим всех в больницы. Если уже человек тяжелый, если мы видим у него прогресс по болезни серьезный, конечно, мы его в больницу. Потому что вдруг надо на кислород, на ИВЛ его держать», — рассказал белорусский лидер.

