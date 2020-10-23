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23.10.2020 16:36
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«Если бог будет видеть, что ты стараешься, может, и поможет». Лукашенко назвал свой рецепт борьбы с COVID-19

Глава Белоруссии на фоне роста заболеваемости в республике рассказал о том, как нужно лечить людей и какой рецепт видит он. Об этом сообщает издание Sputnik 23 октября, цитируя слова Лукашенко в ходе рабочей поездки в Слуцкий район.

По мнению белорусского президента, ситуация с коронавирусом в стране контролируемая: есть опыт, лекарства и система лечения. Поэтому важно вести здоровый образ жизни, что способствует бессимптомному течению заболевания.

«Мы не тащим всех в больницы. Если уже человек тяжелый, если мы видим у него прогресс по болезни серьезный, конечно, мы его в больницу. Потому что вдруг надо на кислород, на ИВЛ его держать», — рассказал белорусский лидер.

По его словам, главный рецепт выздоровления — «нормально жить, постоянно готовить себя к любой болезни. И если бог будет видеть, что ты сам себя стараешься поддерживать, защищать, может, и поможет».

Он рассказал о том, как сам переболел новой инфекцией.

«Страшно было, но я понимал, что вся болезнь — в голове. Физически мы перенесем раны, травмы и прочее. Но когда ты начинаешь поддаваться психозу — все», — заметил Лукашенко и назвал COVID-19 «самой страшной болезнью».

Он отметил, что, скорее всего, с этой болезнью придется жить, как и в случае с гриппом. «Будет вакцина — провакцинируем людей», — подвел итог президент.

В Беларуси с начала пандемии подтверждено 90 380 случаев коронавируса. Выздоровело 81 501 человек, умерли 945.

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Комментарии (9)

SoloWand
Точно коронавирус не в лучшую сторону на мозговую деятельность влияет
260566291
Вместо маски носите кастрюлю с варёной картохой.
Dimitry Antonov
О! Очередной коммунист-политработник в прошлом, теперь на божью помощь ссылается!
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