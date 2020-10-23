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23.10.2020 14:05
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Банк России сохранил ключевую ставку

Банк России 23 октября второй раз подряд принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых, сообщается в пресс-релизе регулятора.

«Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставу на уровне 4,25% годовых. Происходит ухудшение эпидемиологической обстановки в мире и в России. Ситуация на внешних финансовых и товарных рынках остается неустойчивой, возможно сохранение повышенной волатильности и в ближайшее время, в том числе с учетом геополитических факторов. На среднесрочном горизонте дезинфляционные риски по-прежнему преобладают, однако действие краткосрочных проинфляционных факторов несколько усилилось», — отмечает регулятор.

Восстановительный рост российской экономики замедляется на фоне снижения внутреннего спроса и ухудшения эпидемиологической обстановки, считают в ЦБ РФ. «Оперативные индикаторы экономической активности указывают на замедление восстановительного роста российской экономики, что во многом связано с динамикой внутреннего спроса. Ухудшение эпидемиологической обстановки негативно отражается на настроениях населения и бизнеса, что может повлиять и на спрос, и на предложение», — указано в сообщении.

В ЦБ РФ отмечают, что это может иметь как дезинфляционные, так и проинфляционные эффекты, однако дезинфляционное давление будет преобладать. С учетом этого фактора и данных за II-III кварталы регулятор пересмотрел вниз прогноз потребительского и инвестиционного спроса по итогам 2020 года.

В марте из-за распространения коронавирусной инфекции ЦБ оставил ключевую ставку на уровне шести процентов годовых. Вскоре эпидемиологическая ситуация начала ухудшаться: власти ожидали, что закрытие границ, падение мировых цен на нефть и ограничительные меры приведут к снижению валового внутреннего продукта в стране впервые с 2015 года. Поэтому в июле Центробанк снизил ставку до исторического минимума — 4,25 процента.

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