Банк России сохранил ключевую ставку

«Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставу на уровне 4,25% годовых. Происходит ухудшение эпидемиологической обстановки в мире и в России. Ситуация на внешних финансовых и товарных рынках остается неустойчивой, возможно сохранение повышенной волатильности и в ближайшее время, в том числе с учетом геополитических факторов. На среднесрочном горизонте дезинфляционные риски по-прежнему преобладают, однако действие краткосрочных проинфляционных факторов несколько усилилось», — отмечает регулятор.

Восстановительный рост российской экономики замедляется на фоне снижения внутреннего спроса и ухудшения эпидемиологической обстановки, считают в ЦБ РФ. «Оперативные индикаторы экономической активности указывают на замедление восстановительного роста российской экономики, что во многом связано с динамикой внутреннего спроса. Ухудшение эпидемиологической обстановки негативно отражается на настроениях населения и бизнеса, что может повлиять и на спрос, и на предложение», — указано в сообщении.

В ЦБ РФ отмечают, что это может иметь как дезинфляционные, так и проинфляционные эффекты, однако дезинфляционное давление будет преобладать. С учетом этого фактора и данных за II-III кварталы регулятор пересмотрел вниз прогноз потребительского и инвестиционного спроса по итогам 2020 года.