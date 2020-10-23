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23.10.2020 11:12
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В Дагестане и Карачаево-Черкесии ФСБ ликвидировала две ячейки религиозных экстремистов

Две экстремистские ячейки ликвидировала Федеральная служба безопасности в Карачаево-Черкесии и Дагестане. Двадцать сторонников запрещенного в России международного экстремистского религиозного объединения «Ат-Такфир Валь-Хиджра» задержали в Махачкале, Каспийске и Избербаше.

Участники объединения собирались на конспиративных квартирах, где провели обыски, сообщает Центр общественных связей ФСБ 23 октября. Силовики обнаружили и изъяли 3 гранаты с боевыми запалами, 3 пистолета ПМ, патроны различных калибров, обрез охотничьего ружья, холодное оружие. Также нашли почти две сотни экземлпяров псевдорелигиозной литературы, 5 рукописных текстов с записями лекций радикальных проповедников и финансовую отчетность.

«Такфириты» вели активную пропаганду радикальной идеологии, осуществляли вербовку в религиозно-экстремистскую секту новых сторонников. Призывали верующих отвергать светские законы и институты гражданского общества, а также выступали за создание на территории Северного Кавказа теократического исламского государства», — прокомментировали в ФСБ.

По факту возбуждены уголовные дела.

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Комментарии (1)

tsodd
Это ж египетская организация, что они в Карачаево-Черкессии забыли?
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