В Дагестане и Карачаево-Черкесии ФСБ ликвидировала две ячейки религиозных экстремистов

Две экстремистские ячейки ликвидировала Федеральная служба безопасности в Карачаево-Черкесии и Дагестане. Двадцать сторонников запрещенного в России международного экстремистского религиозного объединения «Ат-Такфир Валь-Хиджра» задержали в Махачкале, Каспийске и Избербаше.



Участники объединения собирались на конспиративных квартирах, где провели обыски, сообщает Центр общественных связей ФСБ 23 октября. Силовики обнаружили и изъяли 3 гранаты с боевыми запалами, 3 пистолета ПМ, патроны различных калибров, обрез охотничьего ружья, холодное оружие. Также нашли почти две сотни экземлпяров псевдорелигиозной литературы, 5 рукописных текстов с записями лекций радикальных проповедников и финансовую отчетность.

