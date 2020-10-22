Из ФСБ уходит первый замдиректора. Выходец из Петербурга Смирнов «напрямую взаимодействовал» с полковником-миллиардером Черкалиным
Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности и увольнении со службы первого замдиректора ФСБ Сергея Смирнова. Об этом 22 октября со ссылкой на источники пишет РБК.
Собеседники издания уточнили, что Смирнов уходит «по выслуге лет», ему исполнилось 70. Он считался одним из самых влиятельных сотрудников спецслужбы, курировал департамент военной контрразведки, службу экономической безопасности и службу по защите конституционного строя. На свою должность был назначен в 2003 году, до этого возглавлял Управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В органах госбезопасности Сергей Смирнов работал с 1974 года, в том числе в Управлении КГБ по Ленинградской области на оперативных и руководящих должностях.
РБК пишет, что об отставке Смирнова заговорили в июле 2019 года после арестов полковников Кирилла Черкалина, Дмитрия Фролова и Андрея Васильева из управления «К». Черкалин позже прославился, как «полковник-миллиардер из ФСБ». «Источники РБК сообщали, что ожидают отставки генерала, так как он напрямую взаимодействовал с Фроловым и Черкалиным», - сообщают журналисты издания. Возможным преемником бессменного Смирнова называли начальника службы экономической безопасности ФСБ Сергея Королева.
О деле Черкалина и его реальной влиятельности читайте на «Фонтанке» в материале Евгения Вышенкова.