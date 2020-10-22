Из ФСБ уходит первый замдиректора. Выходец из Петербурга Смирнов «напрямую взаимодействовал» с полковником-миллиардером Черкалиным

Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности и увольнении со службы первого замдиректора ФСБ Сергея Смирнова. Об этом 22 октября со ссылкой на источники пишет РБК.



Собеседники издания уточнили, что Смирнов уходит «по выслуге лет», ему исполнилось 70. Он считался одним из самых влиятельных сотрудников спецслужбы, курировал департамент военной контрразведки, службу экономической безопасности и службу по защите конституционного строя. На свою должность был назначен в 2003 году, до этого возглавлял Управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

