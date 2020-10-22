Президент России не исключил возможность военного союза с Китаем

Военный союз с Китаем России не нужен, однако гипотетически такое содружество представить себе можно, считает президент России Владимир Путин.

«Вообразить все можно. Мы всегда исходили из того, что наши отношения достигли такой степени взаимодействия и доверия. Мы, в общем, в этом не нуждаемся, но теоретически вполне можем себе такое представить», — сказал Путин, отвечая на вопрос во время заседания дискуссионного клуба «Валдай» 22 октября.



При этом российский лидер отметил, что Москва и Пекин обмениваются разными данными, в том числе, и в военной сфере. проводятся регулярные совместные учения «и на море, и на земле и в Китае, и в Российской Федерации».