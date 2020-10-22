Президент РФ об ООН: Существующие структуры международной безопасности нельзя полностью перестраивать и отбрасывать

Президент России Владимир Путин, выступая 22 октября на итоговом заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», заявил о том, что мировому сообществу необходимо сохранить основные механизмы международной безопасности.

Путин считает, что существующие структуры международной безопасности нельзя полностью перестраивать и отбрасывать, их нужно сохранить, в том числе и право вето постоянных членов Совета Безопасности ООН.

«Не могу согласиться с тем, что существующие международные структуры надо полностью перестроить, а то и вовсе отбросить как устаревшие и устранить их», — сказал глава Российского государства. Напротив, продолжил он, «важно сохранить все основные механизмы поддержания международной безопасности, доказавшие свою эффективность».