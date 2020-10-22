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22.10.2020 18:24
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Президент РФ об ООН: Существующие структуры международной безопасности нельзя полностью перестраивать и отбрасывать

Президент России Владимир Путин, выступая 22 октября на итоговом заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», заявил о том, что мировому сообществу необходимо сохранить основные механизмы международной безопасности.

Путин считает, что существующие структуры международной безопасности нельзя полностью перестраивать и отбрасывать, их нужно сохранить, в том числе и право вето постоянных членов Совета Безопасности ООН.

«Не могу согласиться с тем, что существующие международные структуры надо полностью перестроить, а то и вовсе отбросить как устаревшие и устранить их», — сказал глава Российского государства. Напротив, продолжил он, «важно сохранить все основные механизмы поддержания международной безопасности, доказавшие свою эффективность».

Среди таких механизмов президент РФ назвал Организацию Объединённых Наций и Совет Безопасности ООН, а также «право вето его постоянных членов».

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