Законопроект о штрафах для «зайцев» на платных дорогах приняли в первом чтении
Госдума РФ на пленарном заседании в четверг, 22 октября, приняла в первом чтении законопроект, который вводит штрафы за неоплату проезда по платным дорогам. «Зайцев» предполагается наказывать рублем на сумму от 2,5 до 5,5 тысяч рублей.
Законопроект опубликован в базе Госдумы. Он предлагает внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, дополнив его статьей 12.21 — «Неисполнение обязанности по внесению платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог». Документ опубликован в базе Госдумы.
Для легковых автомобилей предполагается штраф в размере 2,5 тысячи рублей, для грузовиков и автобусов — 5,5 тысяч рублей. Платить его должен будет хозяин транспортного средства либо водитель, если машина принадлежит иностранному владельцу. Фиксировать нарушения должны камеры.
Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы в январе 2020 года. Инициатива должна поспособствовать внедрению безбарьерных систем взимания платы за проезд по платным дорогам — так называемых free-flow (свободный поток).