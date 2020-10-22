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22.10.2020 15:57
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Законопроект о штрафах для «зайцев» на платных дорогах приняли в первом чтении

Госдума РФ на пленарном заседании в четверг, 22 октября, приняла в первом чтении законопроект, который вводит штрафы за неоплату проезда по платным дорогам. «Зайцев» предполагается наказывать рублем на сумму от 2,5 до 5,5 тысяч рублей.

Законопроект опубликован в базе Госдумы. Он предлагает внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, дополнив его статьей 12.21 — «Неисполнение обязанности по внесению платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог». Документ опубликован в базе Госдумы.

Для легковых автомобилей предполагается штраф в размере 2,5 тысячи рублей, для грузовиков и автобусов — 5,5 тысяч рублей. Платить его должен будет хозяин транспортного средства либо водитель, если машина принадлежит иностранному владельцу. Фиксировать нарушения должны камеры.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы в январе 2020 года. Инициатива должна поспособствовать внедрению безбарьерных систем взимания платы за проезд по платным дорогам — так называемых free-flow (свободный поток).

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Комментарии (1)

cafap78
Получается, чтобы поднять штраф для потенциальных убийц за рулем, ездящих 100 км/ч в населенном пункте, с 250 рублей до приемлемой суммы, у депутатов "кишка тонка", они не могут принять непопулярное решение уже несколько лет. А вот наказать мелких воришек на 5000 - это всегда пожалуйста!
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