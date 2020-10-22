«Доктор Лиза»: Достоверная мелодрама

В прокат вышел фильм Оксаны Карас «Доктор Лиза» (16+) — биография едва ли не самого известного благотворителя в новейшей истории. Картина с Чулпан Хаматовой в главной роли совсем не похожа на житие святой — скорее, это попытка уместить в прокрустово ложе массового кино как можно больше социального пафоса.



Фото: wnfilms.ru/

Режиссер Оксана Карас — автор мастеровитый и сентиментальный, ее «Хороший мальчик» вполне успешно прошел в прокате. Но, оказывается, она обладает еще и некоторой долей творческой смелости. Браться за сюжет о Елизавете Глинке рискованно по целому ряду причин. Во-первых, затея неминуемо будет избыточно мелодраматичной (а как еще, если речь идет про врача-филантропа). Во-вторых — еще и с налетом политизированности: значительная часть общества, будущих зрителей «Доктора Лизы», героине фильма поездок на восток Украины и в Сирию и союза с государственными структурами не простила даже после ее смерти. Наконец, втройне рискованно снимать игровой фильм о человеке, который был максимально публичным и который умер относительно недавно: осталось множество видеозаписей, наконец, снято четыре документальных фильма про Глинку — куда еще-то снимать? Но у Карас получилось избежать всех этих опасностей — во что никто, наверное, не верил и поверить не мог. Но это произошло.

Для начала, она отказалась от собственно биографии Глинки. Сценарий, написанный самой Карас и режиссером и актрисой Натальи Кудряшовой, построен так, что ни политики, ни охваченных в документалках тем тут нет. Действие происходит в 2012 году — то есть Глинка уже не блогер, а известный и авторитетный общественный деятель, но еще не стала героем новостей о войнах на востоке Украины и в Сирии. Рамки заданы — уже некуда: один день. Глинка за него успевает распланировать семейный праздник, помочь бездомным; откликнуться на крик о помощи отца девочки, страдающей без сильнодействующего обезболивающего лекарства; попасть в сложную ситуацию и испытать проблемы с законом из-за попыток препарат все-таки достать, и вернуться домой — тут неминуемо просится цитата из Солженицына про день, каких было отмерено герою несметное множество.



Естественно, главный козырь «Доктора» — исполнители главных ролей. Во-первых, очевидно, Хаматова-Глинка, во-вторых, Хабенский в образе врача-собеседника (и, в некотором смысле, двойника) главной героини. Оба актера известны еще и как коллеги Глинки, благотворители: Хаматова возглавляет фонд «Подари жизнь», у Хабенского есть фонд его имени, который занимается проблемами онкологических больных. И оба оказывались — правда, в меньшем масштабе — в той же ситуации, что и Глинка: Хаматову осуждали за поддержку Путина на президентских выборах, Хабенский в свое время выступил против «Закона Димы Яковлева». Это, в общем, отнимает у актеров возможность играть: ничего они не изображают и ни в чей образ не входят, просто остаются собой. Что не может не трогать и не впечатлять. Тем более, что Хаматова, судя по всему, принимала опосредованное участие в написании сценария. Наконец, ей удается здесь, казалось бы, невозможное: сыграть идеального, неменяющегося персонажа так, что ему веришь. И сюжетная схема «героиня меняет всех, с кем встречается» — фальшивая везде, кроме религиозной литературы — внезапно обретает убедительность и правдоподобие.



Ну, а от мелодраматизма «Доктор» точно так же спасают исполнители второстепенных ролей. Карас делает ставку на актеров — и срывает банк. Тимофей Трибунцев, Елена Коренева, Татьяна Догилева здесь получают возможность азартно, броско, экспрессивно играть острые, достоевские характеры бомжей, униженных и оскорбленных, чудиков. Материал для любого актера благодарный и, в некотором смысле, самоигральный — тем более, для таких значительных фигур.

Именно благодаря актерам — опять же, в первую очередь, Хаматовой — непритязательная мелодрама про врача, который не жалеет себя и двигается на последнем дыхании обретает еще и социальный подтекст, который звучит очень ясно и отчетливо. В качестве сквозного сюжета выбрана едва ли не самая болезненная тема благотворительности (что-то подсказывает, что Хаматова повлияла на ее выбор) — паллиативная помощь тяжелобольным, недостаток обезболивающих препаратов, назойливый надзор за их употреблением и выписыванием, который превращает в ад жизнь сотен тысяч умирающих людей, обрекает их не на спокойный и достойный уход, а на унизительное и мучительное умирание. И тема эта сама по себе выталкивает «Доктора» на совершенно иной уровень — не старательного актерского этюда или добропорядочного фильма, в титрах которого значится спикер Госдумы Володин, а важного, яркого и чувственного социального высказывания. Их дефицит в русском кино только прибавляет «Лизе» ценности.



Иван Чувиляев, «Фонтанка.ру»

