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22.10.2020 08:27
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«Обыденность, которая прочно вошла в жизнь». Россияне в октябре стали покупать маски в шесть раз чаще, чем в апреле

Россияне в октябре покупают маски почти в четыре раза дешевле и в шесть раз чаще, чем в апреле, а антисептики и перчатки — реже на 67% и 19% соответственно. Об этом говорится в исследовании крупнейшего оператора фискальных данных в РФ «Платформа ОФД», который обрабатывает ежедневно по 44 млн чеков с 1 млн онлайн-касс.

Аналитики сравнили средние недельные показатели продаж этих товаров в России в первую половину октября и за аналогичный период в апреле, пишет 22 октября ТАСС.

«Средний чек покупки медицинских масок за одно посещение торговой точки — 105 рублей, на 74% ниже, чем в апреле. Число покупок — выше на 508%. Резкий рост частоты покупок масок по сравнению с апрельскими показателями связан с тем, что этот товар уже стал необходимой частью потребительской корзины домохозяйств. Привычка носить маски — обыденность, которая прочно входит в современную жизнь», — отмечают аналитики.

Средний чек покупки антисептиков составил в октябре 243 рубля, что на 39% ниже, чем в апреле. Число покупок оказалось ниже на 67%. «На значительное снижение покупок антисептиков в магазинах и аптеках повлияла широкая доступность санитайзеров в общественных местах, транспорте, по месту работы», — говорится в исследовании.

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Комментарии (13)

OdinokiyDupri
В апреле не покупали, т.к. их сперва не было вообще, а потом 3 маски по 250 руб. А сейчас по 3 рубля, так как и должны стоить.
261219711
Ну представьте себе, куда эти все маски девать, если вдруг завтра об'явят, что они не обязательны
DEMOMON
Нее, уважаемые, как их там, не окупится ваш масочный заводик за мой счёт. Нет, нет и ещё раз - нет.
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