«Обыденность, которая прочно вошла в жизнь». Россияне в октябре стали покупать маски в шесть раз чаще, чем в апреле

Россияне в октябре покупают маски почти в четыре раза дешевле и в шесть раз чаще, чем в апреле, а антисептики и перчатки — реже на 67% и 19% соответственно. Об этом говорится в исследовании крупнейшего оператора фискальных данных в РФ «Платформа ОФД», который обрабатывает ежедневно по 44 млн чеков с 1 млн онлайн-касс.



Аналитики сравнили средние недельные показатели продаж этих товаров в России в первую половину октября и за аналогичный период в апреле, пишет 22 октября ТАСС.



«Средний чек покупки медицинских масок за одно посещение торговой точки — 105 рублей, на 74% ниже, чем в апреле. Число покупок — выше на 508%. Резкий рост частоты покупок масок по сравнению с апрельскими показателями связан с тем, что этот товар уже стал необходимой частью потребительской корзины домохозяйств. Привычка носить маски — обыденность, которая прочно входит в современную жизнь», — отмечают аналитики.

