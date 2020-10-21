Год спустя пропавшие с выборов бюллетени нашли на складе. Помог долг за аренду
На складе в Ломоносовском районе Ленобласти обнаружили пропавшие бюллетени и списки избирателей муниципальных выборов в МО
Пропажа избирательной документации по 212 округу открылась только спустя два месяца после выборов, в ноябре прошлого года, когда вскрыли дверь муниципальной избирательной комиссии. Это пришлось сделать, так как главу ИКМО Александра Белова застать на работе не удавалось. А полномочия муниципального избиркома были переданы территориальной комиссии. Соответственно, ТИК должен был получить и избирательную документацию.
На днях в муниципалитет позвонили с областного склада и предложили забрать свои бюллетени. Арендодатель продемонстрировал договор аренды ячейки на три месяца — до 31 декабря 2019 года. Арендатором выступала ИКМО в лице Белова (документ есть в распоряжении редакции).
Сотрудники склада добавили подробностей: бюллетени на склад привез человек, представившийся Евгением. Однако и он, и сам Белов не выходили на связь, что вынудило арендодателя позвонить в МО.
«Мы приехали, забрали документы и передали их Территориальной избирательной комиссии