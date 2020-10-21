Год спустя пропавшие с выборов бюллетени нашли на складе. Помог долг за аренду

На складе в Ломоносовском районе Ленобласти обнаружили пропавшие бюллетени и списки избирателей муниципальных выборов в МО № 72 . Об этом 21 октября сообщил паблик муниципального образования в соцсети «ВКонтакте».



Пропажа избирательной документации по 212 округу открылась только спустя два месяца после выборов, в ноябре прошлого года, когда вскрыли дверь муниципальной избирательной комиссии. Это пришлось сделать, так как главу ИКМО Александра Белова застать на работе не удавалось. А полномочия муниципального избиркома были переданы территориальной комиссии. Соответственно, ТИК должен был получить и избирательную документацию.