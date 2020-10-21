Путин потребовал развернуть вакцинацию против коронавируса по всей стране. Потом можно на экспорт

Президент РФ на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей 21 октября заявил, что вакцинация россиян от коронавируса — сейчас задача номер один. При этом он отметил, что экспорт вакцины важен, но вторичен.



Россия готова организовать производство вакцины от коронавируса на производственных мощностях компаний за рубежом. Путин уточнил, что оборот наших вакцин на мировом рынке может составить 100 млрд долларов.



Объяснил президент и рост смертности от COVID-19 в России. Он уверен, что фактически она не подросла, просто более тщательно стали фиксировать причины. А общая смертность упала в два раза.

