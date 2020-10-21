Михаила Ефремова в сериале про смоленских вампиров заменит Юрий Стоянов
Юрий Стоянов заменит Михаила Ефремова в сериале «Вампиры средней полосы». Об этом решении создателей вечером 21 октября пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу сервиса Start.
Герой Ефремова один из центральных в сериале: он лидер смоленских вампиров, чей клан жил в городе долгие годы, но не убивал людей. Спокойствие семьи оказывается под угрозой, когда в роще находят обескровленных людей.
Сообщается, что Стоянов уже снимался в пилоте проекта и готов начать работу. Актёр появлялся в картинах «Гудбай, Америка», «Крымский мост. Сделано с любовью!».
Выход «Вампиров средней полосы» — как и многих других проектов — был отложен из-за пандемии коронавируса.
8 сентября Пресненский райсуд Москвы приговорил актёра Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима за смертельное ДТП. 28 деятелей культуры подписали письмо с просьбой смягчить наказание. 22 октября пройдёт рассмотрение апелляционных жалоб на приговор.