Михаила Ефремова в сериале про смоленских вампиров заменит Юрий Стоянов

Юрий Стоянов заменит Михаила Ефремова в сериале «Вампиры средней полосы». Об этом решении создателей вечером 21 октября пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу сервиса Start.



Герой Ефремова один из центральных в сериале: он лидер смоленских вампиров, чей клан жил в городе долгие годы, но не убивал людей. Спокойствие семьи оказывается под угрозой, когда в роще находят обескровленных людей.



Сообщается, что Стоянов уже снимался в пилоте проекта и готов начать работу. Актёр появлялся в картинах «Гудбай, Америка», «Крымский мост. Сделано с любовью!».

