Сотрудники Комитета по контролю за имуществом нашли 6 тысяч долларов в заброшенном гараже на Наличной улице, который пришли готовить к сносу.



Как рассказали 21 октября в ведомстве, сверток купюр обнаружили при вскрытии наполовину захламленного бокса. В нем также находилась банковская выписка об обмене валюты на имя владелицы гаража.



Договор на аренду городской земли под боксы истек 10 лет назад. Но после смерти хозяйки строение использовал ее сын, который ничего не знал про спрятанные доллары. О ценной находке мужчина узнал, когда пришел писать заявление на возврат принадлежащих ему колес.