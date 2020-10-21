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21.10.2020 18:30
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Вклад «Гаражный». Чиновники ККИ нашли 6 тысяч долларов при сносе гаражей на Наличной улице

Фото: ККИ

Сотрудники Комитета по контролю за имуществом нашли 6 тысяч долларов в заброшенном гараже на Наличной улице, который пришли готовить к сносу.

Как рассказали 21 октября в ведомстве, сверток купюр обнаружили при вскрытии наполовину захламленного бокса. В нем также находилась банковская выписка об обмене валюты на имя владелицы гаража.

Договор на аренду городской земли под боксы истек 10 лет назад. Но после смерти хозяйки строение использовал ее сын, который ничего не знал про спрятанные доллары. О ценной находке мужчина узнал, когда пришел писать заявление на возврат принадлежащих ему колес.

Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ

Деньги передали законному владельцу. По просьбе гражданина сотрудники, обнаружившие деньги, будут поощрены руководством Центра повышения эффективности использования государственного имущества.

Фото: ККИ

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