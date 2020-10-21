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21.10.2020 14:06
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Белый пар от прорыва трубы окутал улицу Шевченко. Автомобилистам придется перестроить маршрут

Пар окутал проезжую часть в Василеостровском районе Петербурга. Над устранением проблемы уже работают специалисты, но автомобилистам пока что придется перестроить свой маршрут движения.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте», днем 21 октября прорвало трубу на перекрестке Малого проспекта Васильевского острова и улицы Шевченко. Судя по фотографиям, из дефектного участка вытекает горячая вода, так как исходящий от нее белый пар почти полностью окутал проезжую часть, попавшую в зону аварии. Видимость на дороге сильно снижена. На снимках также видно, что на месте работают теплоэнергетики, сотрудники полиции и МЧС.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербург», информация о технологическом нарушении на тепломагистрали у дома 27 на улице Шевченко поступила им в 12:41.

«Специалисты оперативных бригад предприятия обеспечили все необходимые меры безопасности, ограничено движение транспорта на участке по улице Шевченко от Малого проспекта В.О. до Шкиперского протока. В данный момент производится ликвидация вытекания воды на поверхность», — рассказали представители АО.

В пресс-службе также добавили, что ситуация не отразилась на потребителях близлежащих зданий, их перевели на резервную схему теплоснабжения. Помимо этого в зоне вытекания оказались автомобили без внешних признаков повреждений. Теплоэнергетики планируют устранить дефект на указанном трубопроводе в кратчайший срок.

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