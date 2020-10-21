Прокуратура за загрязнение Волковки привела Водоканал в суд. Но у предприятия в районе реки только дождевые выпуски

Природоохранная прокуратура провела проверку сообщений СМИ и граждан в социальных сетях о грязных водах реки Волковки, которые появились в конце 2019 года. Результатом стал иск к ГУП «Водоканал», который суд удовлетворил.



Как сообщает надзорное ведомство 21 октября, предприятием в тот период времени был допущен сброс сточных вод в реку с превышением нормативов по ряду загрязняющих веществ. В речке нашли превышение по количеству взвешенных веществ, цинка, азота аммонийного.



По данным прокуратуры, именно ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование использует реку Волковку для сброса сточных вод.

