Прокуратура за загрязнение Волковки привела Водоканал в суд. Но у предприятия в районе реки только дождевые выпуски
Природоохранная прокуратура провела проверку сообщений СМИ и граждан в социальных сетях о грязных водах реки Волковки, которые появились в конце 2019 года. Результатом стал иск к ГУП «Водоканал», который суд удовлетворил.
Как сообщает надзорное ведомство 21 октября, предприятием в тот период времени был допущен сброс сточных вод в реку с превышением нормативов по ряду загрязняющих веществ. В речке нашли превышение по количеству взвешенных веществ, цинка, азота аммонийного.
По данным прокуратуры, именно ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование использует реку Волковку для сброса сточных вод.
В рамках иска ведомство потребовало через суд обязать предприятие провести мероприятия, направленные на повышение качества сточных вод до достижения установленных нормативов.
В Водоканале «Фонтанке» сообщили, что на балансе предприятия есть только дождевые выпуски с селитебной (застраивающийся или предназначенный для застройки. — Прим. авт.) территории Фрунзенского и Московского районов. Поэтому качество сточных вод на дождевом выпуске в Волковку формируется качеством поверхностных сточных вод, отводимых с городской территории.
В ГУПе уточнили, что в схеме водоснабжения и водоотведения Санкт-Петербурга на период до 2025 года, с учетом перспективы до 2030 года, решение вопроса по переключению дождевых выпусков Санкт-Петербурга запланировано на период 2026–2030 годов. Но уже сейчас Водоканал регулярно проводит экологический контроль качества сбрасываемых сточных вод, контролирует абонентов, которые осуществляют сброс в реку, а также регулярно промывает канализационные сети и очистки дождеприемных колодцев.