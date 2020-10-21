Мотоциклист, встретив «Солярис» на Заневском, сделал сальто
ДТП с мотоциклистом в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга 21 октября попало на видео.
Около 8:30 утра «Хёндэ Солярис», поворачивая налево с Заневского на проспект Энергетиков, не пропустил встречного мотоциклиста, и тот вместе с мотоциклом сделал сальто, сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» (видео смотрите с 30-й секунды). Сразу после падения мотоциклист сам встал.
Водители отмечают, что на этом перекрёстке на Заневском светофор со стрелкой. «Там при повороте налево горит основной зелёный, плюс допсекция, встречке при этом глубокий красный. И такие ДТП в принципе невозможны, если все соблюдают ПДД. Но ключевое слово — «если». «Солярис» шел на красный», — поясняет Елена.
В последние дни мотоаварий в Петербурге стало меньше: многие мотоциклисты уже закрыли сезон, тем более что начались заморозки.