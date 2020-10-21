В РПЦ назвали причину смерти протоиерея Дмитрия Смирнова

Хроническая болезнь стала причиной смерти экс-председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Дмитрия Смирнова. Об этом 21 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на его коллегу Федора Лукьянова.



По его словам, болезнь диагностировали у протоиерея давно, и его смерть не связана с коронавирусом, которым Смирнов переболел весной 2020 года. Протоиерей проходил лечение после перенесенного в мае COVID-19. В августе он был освобожден от должности по состоянию здоровья, в сентябре — госпитализирован.

