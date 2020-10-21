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21.10.2020 11:02
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В РПЦ назвали причину смерти протоиерея Дмитрия Смирнова

Хроническая болезнь стала причиной смерти экс-председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Дмитрия Смирнова. Об этом 21 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на его коллегу Федора Лукьянова.

По его словам, болезнь диагностировали у протоиерея давно, и его смерть не связана с коронавирусом, которым Смирнов переболел весной 2020 года. Протоиерей проходил лечение после перенесенного в мае COVID-19. В августе он был освобожден от должности по состоянию здоровья, в сентябре — госпитализирован.

Смирнов — правнук священномученика Василия Смирнова — родился в Москве 7 марта 1951 года. В 2003–2013 годах возглавлял Синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями. С 2013 по 2020 год был председателем Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Известен своими резкими высказываниями против ЭКО, пропаганды гомосексуализма и закона о домашнем насилии.

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Комментарии (8)

мухомор
он говорил что пандемия это полезно.
Sibir_5e4d67bbb7aea
Как говорят "бог шельму метит"... здесь с точку, за все его глупые высказывания...
Wuhan Proletarian
В мае заявил, что пандемия вещь полезная, а в октябре уже на аудиенции у апостола Петра.
Создатель долго сиськи мять не любит.
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