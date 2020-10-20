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20.10.2020 21:14
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Грузовой поезд насмерть сбил ночного пешехода у Варшавского вокзала в Гатчине

Женщина получила несовместимые с жизнью травмы на железнодорожных путях в Гатчинском районе Ленинградской области. Личность погибшей устанавливает полиция.

О гибели пешехода под колёсами грузового поезда 20 октября сообщает 47news со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД по Северо-Западу. По предварительной информации, машинист заметил женщину, которая в темноте шла по железнодорожным путям у станции «Гатчина-Варшавская», около двух часов ночи.

Несмотря на звуковые сигналы и экстренное торможение, избежать столкновения не удалось. Личность погибшей пока неизвестна, предположительный возраст — около 35 лет.

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