Грузовой поезд насмерть сбил ночного пешехода у Варшавского вокзала в Гатчине

Женщина получила несовместимые с жизнью травмы на железнодорожных путях в Гатчинском районе Ленинградской области. Личность погибшей устанавливает полиция.

О гибели пешехода под колёсами грузового поезда 20 октября сообщает 47news со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД по Северо-Западу. По предварительной информации, машинист заметил женщину, которая в темноте шла по железнодорожным путям у станции «Гатчина-Варшавская», около двух часов ночи.

Несмотря на звуковые сигналы и экстренное торможение, избежать столкновения не удалось. Личность погибшей пока неизвестна, предположительный возраст — около 35 лет.