В Гродно уголовное дело получил школьник, бросившей в ОМОН камень. Лукашенко заявил, что так будет с каждым
После протестной акции в Гродно под уголовное преследование попал старшеклассник. По версии следствия, во время задержания митингующих он забрасывал бойцов ОМОНа подручными предметами.
О том, что десятиклассник стал фигурантом уголовного дела, белорусское МВД сообщило 20 октября. Акция, в которой он якобы отметился, проходила в середине сентября возле здания райисполкома в Гродно. Тогда правоохранители задерживали «агрессивно настроенных участников», в ответ в них полетели бутылки и булыжники.
Благодаря оперативной съёмке установили одного из метателей — 16-летнего ученика десятого класса. На фрагменте записи виден бросок человека в красной кофте в сторону омоновцев, державших женщину. В МВД добавляют, что ранее школьник не попадал в поле зрения правоохранительных органов.
Ему вменили статью о насилии в отношении сотрудников внутренних дел. Максимальное наказание, предусмотренное УК Белоруссии, — шесть лет лишения свободы.
Президент страны Александр Лукашенко во вторник напомнил об ответственности за участие в протестах. Он отметил, что плохо, когда горожане «шатаются и ведут себя в наглую», и заявил, что реагировать на это теперь будут по-новому.
«Мы поменяли тактику, — цитирует Лукашенко БелТА. — Мы в спокойном режиме найдем каждого. Современные средства позволяют это делать, что мы, кстати, и делаем. И каждый ответит за свои деяния. Я тут не угрожаю. Мы в этом направлении работаем. И это дает определенный эффект».