В Гродно уголовное дело получил школьник, бросившей в ОМОН камень. Лукашенко заявил, что так будет с каждым

После протестной акции в Гродно под уголовное преследование попал старшеклассник. По версии следствия, во время задержания митингующих он забрасывал бойцов ОМОНа подручными предметами.

О том, что десятиклассник стал фигурантом уголовного дела, белорусское МВД сообщило 20 октября. Акция, в которой он якобы отметился, проходила в середине сентября возле здания райисполкома в Гродно. Тогда правоохранители задерживали «агрессивно настроенных участников», в ответ в них полетели бутылки и булыжники.

Благодаря оперативной съёмке установили одного из метателей — 16-летнего ученика десятого класса. На фрагменте записи виден бросок человека в красной кофте в сторону омоновцев, державших женщину. В МВД добавляют, что ранее школьник не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Ему вменили статью о насилии в отношении сотрудников внутренних дел. Максимальное наказание, предусмотренное УК Белоруссии, — шесть лет лишения свободы.