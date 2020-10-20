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20.10.2020 15:55
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Ломбертс: Дзюба просто зверь

Бывший защитник футбольного клуба «Зенита» Николас Ломбертс поделился ожиданиями перед стартом петербургской команды в Лиге чемпионов. Сине-бело-голубые сыграют против «Брюгге» во вторник, 20 октября.

«Не стоит заблуждаться. В финансовом плане «Зенит» силен, — цитирует Ломбертса HLN. — Это, наверное, единственный клуб в России, который все еще может тратить деньги на новых игроков. В его составе есть несколько талантливых футболистов.

Знаю, что Малком травмирован. Это неплохо для «Брюгге». Это звездный игрок, который умеет играть, часто отдает голевые передачи и уверенно стоит на ногах. Впереди, конечно же, выделю Дзюбу. Он — просто зверь. Против него очень сложно защищаться».

Николас Ломбертс выступал за «Зенит» с 2007-го до лета 2017 года. Сезон-2019/20 35-летний бельгиец провел за «Остенде».

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Комментарии (2)

260563251
жЫвотное
CET
Назвал бы, что за зверь. Может слон?
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