Ломбертс: Дзюба просто зверь

Бывший защитник футбольного клуба «Зенита» Николас Ломбертс поделился ожиданиями перед стартом петербургской команды в Лиге чемпионов. Сине-бело-голубые сыграют против «Брюгге» во вторник, 20 октября.

«Не стоит заблуждаться. В финансовом плане «Зенит» силен, — цитирует Ломбертса HLN. — Это, наверное, единственный клуб в России, который все еще может тратить деньги на новых игроков. В его составе есть несколько талантливых футболистов.

Знаю, что Малком травмирован. Это неплохо для «Брюгге». Это звездный игрок, который умеет играть, часто отдает голевые передачи и уверенно стоит на ногах. Впереди, конечно же, выделю Дзюбу. Он — просто зверь. Против него очень сложно защищаться».