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20.10.2020 07:30
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В Госдуму внесли законопроект, разрешающий приходить на митинги в масках

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается разрешить во время введенных особых режимов проводить митинги и собрания при условии использования средств индивидуальной защиты. Об этом 20 октября сообщил один из авторов проекта — глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

«Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 5 и 6 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», предусматривающие возможность нахождения участников публичного мероприятия в масках или иных средствах индивидуальной защиты при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, когда соблюдение масочного режима является обязательным», — цитирует парламентария РИА Новости.

Согласно действующему законодательству, организатор мероприятия обязан требовать от участников не скрывать свое лицо, в том числе не использовать маски и средства маскировки, затрудняющие установление личности, иначе они могут быть удалены с места проведения мероприятия.

«Ношение масок или иных средств индивидуальной защиты в местах скопления людей в целях снижения риска передачи коронавируса может стать обязательным требованием на многие годы», — говорится в пояснительной записке.

Законопроектом предлагается прописать исключение для случаев, «когда нахождение в масках или иных средствах индивидуальной защиты при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации является обязательным».

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Комментарии (1)

Урус-Баши
Некоторые уже давно ходят на митинги в масках и с дубинками-демократизптлрами.
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