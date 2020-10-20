В Госдуму внесли законопроект, разрешающий приходить на митинги в масках

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается разрешить во время введенных особых режимов проводить митинги и собрания при условии использования средств индивидуальной защиты. Об этом 20 октября сообщил один из авторов проекта — глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.



«Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 5 и 6 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», предусматривающие возможность нахождения участников публичного мероприятия в масках или иных средствах индивидуальной защиты при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, когда соблюдение масочного режима является обязательным», — цитирует парламентария РИА Новости.

