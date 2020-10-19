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19.10.2020 10:38
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Движение по «Скандинавии» на час перекрыло ДТП с грузовиками. Уже второе за день

Экстренные службы устраняют последствия аварии с участием грузовиков, произошедшей на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области утром 19 октября. А несколькими часами ранее в 30 километрах от этого ДТП столкнулись еще два большегруза.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 7:15 на 61-м километре автодороги «Скандинавия» столкнулись попутные грузовики КамАЗ и Scania. На место оперативно прибыли сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации, сотрудники МЧС и ГИБДД. С 9:00 для ликвидации последствий движение по трассе было перекрыто, восстановили его в 10:10.

Пострадавших в ДТП, по предварительным данным, нет, пишет 47News.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

За несколько часов до этого, около половины второго ночи 19 октября, еще одно ДТП с грузовиками произошло на 90-м километре «Скандинавии». Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», контейнеровоз Volvo догнал самосвал.

«Водитель «Вольво» на удивление живой и все время до погрузки в скорую был в сознании. Пытались достать своими силами, но увы», — пишет участник группы Артем. Вырезать его пришлось при помощи гидравлического инструмента, после чего мужчину передали медикам, уточняет 47News со ссылкой на ГУ МЧС России по Ленобласти. Всего, по информации издания, известно о двоих пострадавших.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (1)

Stiff_21
Вечно спешащие утырки грузовозные.
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