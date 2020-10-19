Экстренные службы устраняют последствия аварии с участием грузовиков, произошедшей на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области утром 19 октября. А несколькими часами ранее в 30 километрах от этого ДТП столкнулись еще два большегруза.



Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 7:15 на 61-м километре автодороги «Скандинавия» столкнулись попутные грузовики КамАЗ и Scania. На место оперативно прибыли сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации, сотрудники МЧС и ГИБДД. С 9:00 для ликвидации последствий движение по трассе было перекрыто, восстановили его в 10:10.