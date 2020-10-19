FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +4
77.96р91.30р
Карабахский конфликтПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
19.10.2020 07:04
3
Печать

К Земле летит астероид размером с холодильник

Астероид 2018VP1 может упасть на Землю 2 ноября. Об этом на своей странице в Instagram сообщил американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон.

«Астероид 2018VP1, космический астероид размером с холодильник, мчится к нам со скоростью более 25 000 миль в час», — написал он на своей странице в Instagram 19 октября.

По словам ученого, небольшие размеры астероида безопасны и вреда от столкновения не будет.

Вероятность, что астероид войдет в атмосферу Земли, составляет 0,41 процента. Ожидается, что он пролетит в 384 тысячах километров.

Астероид 2018 VP1 открыт 3 ноября 2018 года. Он относится к группе «Аполлонов» — это астероиды, чьи трассы пересекают земную орбиту.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

263839431
Лучше бы наоборот
zlopopik
Чтобы придать мистической значимости выборам в США можно не только придумать астероид, но и что-нибудь взорвать где-то в пустыне и показывать публике как знак свыше.
Alex000
Это гуманитарная помощь от инопланетян :)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний