К Земле летит астероид размером с холодильник

Астероид 2018VP1 может упасть на Землю 2 ноября. Об этом на своей странице в Instagram сообщил американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон.



«Астероид 2018VP1, космический астероид размером с холодильник, мчится к нам со скоростью более 25 000 миль в час», — написал он на своей странице в Instagram 19 октября.



По словам ученого, небольшие размеры астероида безопасны и вреда от столкновения не будет.



Вероятность, что астероид войдет в атмосферу Земли, составляет 0,41 процента. Ожидается, что он пролетит в 384 тысячах километров.

