ДТП на Невском попало на видео. Пешехода спасли секунды
Два легковых автомобиля столкнулись на Невском проспекте, у пересечения с Полтавской улицей, днём 18 октября.
Об аварии рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По их словам, водитель «Опеля» выезжал с Полтавской улицы. Видимо, он ориентировался на тех, кто поворачивает на Невский направо под зеленую стрелку, но сам при этом поехал прямо. На перекрёстке его автомобиль столкнулся со «Шкодой». На место ДТП прибыла скорая помощь.
Момент удара зафиксировали две камеры видеонаблюдения. На записи видно, как автомобиль от удара откинуло к «зебре», по которой собиралась идти женщина. Она успела остановиться на краю тротуара.
В отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области «Фонтанке» сообщили, что данных о пострадавшем в этом ДТП пока не поступало.