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18.10.2020 10:21
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Маломерное судно перевернулось и затонуло под Мурманском, пропали люди

В Баренцевом море проходит спасательная операция: в Печенгском районе Мурманской области ушло на дно судно.

Как сообщает 18 октября Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ, минувшим вечером в районе губы Вайда маломерное судно «Юбилейный» ударилось о скалистый грунт береговой линии, перевернулось и затонуло. В воде оказались десять человек — члены экипажа и пассажиры. К утру 18 октября семерых спасли, троих ищут. В операции участвуют сотрудники МЧС России, пограничного управления ФСБ России и суда, откликнувшиеся на сигнал бедствия.

Крушение произошло, как отмечают следователи, «в результате нарушения лицом, осуществлявшим управление маломерным судном». Ведётся проверка, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

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Комментарии (1)

lamer
Переохлаждение - страшная штука. При низких температурах еще и быстрая.
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