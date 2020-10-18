Маломерное судно перевернулось и затонуло под Мурманском, пропали люди
В Баренцевом море проходит спасательная операция: в Печенгском районе Мурманской области ушло на дно судно.
Как сообщает 18 октября Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ, минувшим вечером в районе губы Вайда маломерное судно «Юбилейный» ударилось о скалистый грунт береговой линии, перевернулось и затонуло. В воде оказались десять человек — члены экипажа и пассажиры. К утру 18 октября семерых спасли, троих ищут. В операции участвуют сотрудники МЧС России, пограничного управления ФСБ России и суда, откликнувшиеся на сигнал бедствия.
Крушение произошло, как отмечают следователи, «в результате нарушения лицом, осуществлявшим управление маломерным судном». Ведётся проверка, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.