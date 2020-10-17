По украинскому городу прошёл смерч. На видео сняли и его самого, и то, что он после себя оставил
В городе Кропивницкий (бывший Кировоград) на Украине 17 октября ураган нанёс серьёзные разрушения. На видеозаписях в соцсетях видно, что в какой-то момент образовался смерч.
Как сообщил глава Кировоградской администрации Андрей Назаренко в Facebook, «шквальный ветер снес крыши, сорвал внешние конструкции на зданиях, даже разрушил стены в домах». На месте уже работают спасатели, газовики, полицейские и представители других служб.
По данным Госслужбы Украины по ЧС, в Кировоградской области от стихии пострадали 20 домов, повалены десятки деревьев. Четыре частных дома и несколько улиц подтоплены. В самом Кропивницком повреждены около ста домов.
Кропивницький pic.twitter.com/eyttOWPw13— Ridnа_Vilnа 33% (@ua_ridna_vilna) October 17, 2020
В нескольких сёлах Николаевской области ураган частично снёс крыши примерно с 30 жилых домов, трёх школ и одного детского сада, повалил около 60 деревьев. Сообщений о пострадавших или погибших не поступало.