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17.10.2020 23:55
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По украинскому городу прошёл смерч. На видео сняли и его самого, и то, что он после себя оставил

В городе Кропивницкий (бывший Кировоград) на Украине 17 октября ураган нанёс серьёзные разрушения. На видеозаписях в соцсетях видно, что в какой-то момент образовался смерч.

Как сообщил глава Кировоградской администрации Андрей Назаренко в Facebook, «шквальный ветер снес крыши, сорвал внешние конструкции на зданиях, даже разрушил стены в домах». На месте уже работают спасатели, газовики, полицейские и представители других служб.

По данным Госслужбы Украины по ЧС, в Кировоградской области от стихии пострадали 20 домов, повалены десятки деревьев. Четыре частных дома и несколько улиц подтоплены. В самом Кропивницком повреждены около ста домов.

В нескольких сёлах Николаевской области ураган частично снёс крыши примерно с 30 жилых домов, трёх школ и одного детского сада, повалил около 60 деревьев. Сообщений о пострадавших или погибших не поступало.

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