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17.10.2020 21:18
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В финале St. Petersburg Open 2020 сыграют Рублев и Чорич

На теннисном турнире St. Petersburg Open 2020 определились финалисты. В решающем матче встретятся Андрей Рублев (Россия, №10) и хорват Борна Чорич (Хорватия, №27).

Фото: Сергей Михайличенко
Фото: Сергей Михайличенко
Фото: Сергей Михайличенко
Фото: Сергей Михайличенко
Фото: Сергей Михайличенко
Фото: Сергей Михайличенко
Фото: Сергей Михайличенко

В своем полуфинале Рублев одолел Дениса Шаповалова (Канада, №11) 4:6, 6:3, 6:4. Чорич справился с Милошем Раоничем (Канада, №21) 1:6, 6:1, 6:4.

Финал в одиночном разряде пройдет 18 октября не ранее 16:30 на «Сибур Арене».

Перед этим состоится финал в парном разряде, где встретятся Марсело Демолинер (Бразилия, №48)/Матве Мидделкооп (Нидерланды, №56) — Юрген Мельцер (Австрия, №35)/Эдуар Роже-Васслен (Франция, №22).

Напомним, что чемпион прошлого года Даниил Медведев (Россия, №6) проиграл в четвертьфинале.

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