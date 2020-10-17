Белорусского журналиста уличили в том, что он 10 лет цитировал выдуманных экспертов. С ним сотрудничали и российские СМИ

Белорусский журналист Денис Лавникевич выдумал сеть фейковых экспертов и на протяжении десяти лет использовал их слова в своих текстах, пишет 17 октября «Медиазона Беларусь». За последнее время с ним так или иначе успели посотрудничать несколько известных российских СМИ, в том числе «Росбалт», New Times, «Открытые медиа», Republic и RT. Первым заметил странности телеграм-канал «Белорусский порядок». Его внимание привлек текст под авторством Лавникевича, опубликованный 15 октября в «Открытых медиа», в котором анонимный собеседник из окружения лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской говорит, что белорусские власти предлагали ей освободить политзаключенных, если она призовет прекратить акции протеста. После публикации штаб политика опроверг эту информацию.

Как отмечает «Наша Ніва», в «Открытых медиа» на белорусскую тематику регулярно пишут только два автора — Денис Лавникевич и Виктор Демидов. Если первый известен в белорусском медийном поле, то о существовании второго никто не знает. При этом с начала 2010-х Виктор Демидов нередко выступает у Дениса Лавникевича в качестве эксперта. В текстах обоих авторов обнаружился один круг экспертов — лидер организации «Наш Дом» Ольга Карач, политологи Светлана Гречулина и Антон Платов. Карач известна белорусским журналистам, к остальным двум у них появились вопросы. Как пояснил «Нашай Ніве» сам Лавникевич, Платов — это псевдоним сведущего человека из госструктур, а Гречулина — это активистка «Нашего дома», занимавшаяся проблемой детей-сирот. Также журналист опроверг предположение, что Виктор Демидов — это его псевдоним. Гречулина сообщила «Нашай Ніве», что в прошлом году у нее был инсульт, она серьезно переболела и почти никуда не выходит, поэтому посотрудничать с ней в качестве эксперта не получится, она вообще не политолог и комментарий о Тихановской не давала. На вопрос, откуда тогда в недавних материалах Лавникевича и Демидова ее комментарии, она ответила так: «Дело в том, что меня спросил Денис Лавникевич, можно ли использовать мое имя. Я сказала: ради бога».