В прокате взрослая комедия «Король Стейтен-Айленда» от создателя «Немножко беременна»
22 октября в кино начнут показывать «Короля Стейтен-Айленда» — новую работу современного американского Мольера Джадда Апатоу, создателя «Немножко беременна» и многих других лучших комедий последних лет. Теперь его главный герой — великовозрастный балбес, который до сих пор живет с мамой, тусуется с друзьями юности и ничем особо не занят. Хотя сам себя считает выдающимся тату-мастером — правда, даже его лучшие друзья сомневаются в его таланте и мастерстве по этой части. И вот однажды герою приходится все-таки от мамы свалить: та ставит ему ультиматум. И двадцатичетырехлетний верзила вынужден учиться жить самостоятельно.
18+
Иван Чувиляев