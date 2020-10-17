FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +3
77.96р91.30р
Карабахский конфликтПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
17.10.2020 12:00
3
Печать

Экс-глава «Роснефти» Богданчиков подал в суд на фирму Ротшильдов

Бывший президент «Роснефти» Сергей Богданчиков обвиняет компанию потомков Ротшильдов в причинении ему ущерба более чем на 100 млн долларов — путём вывода его средств через откаты и мошеннические схемы.

Как сообщает 17 октября РБК, люксембургская компания Богданчикова Fortinvest Investments Holding 14 октября подала в верховный суд штата Нью-Йорк иск к управляющей компании Edmond de Rotschild (EDR), основанной потомками Ротшильдов. Истец обвиняет ответчиков в причинении ущерба более чем на 100 млн долларов и просит возместить упущенную выгоду и судебные издержки. Иск подан в суд Нью-Йорка, поскольку у EDR в этом штате есть бизнес, а другие ответчики являются его резидентами.

Согласно иску, Fortinvest передала EDR средства в доверительное управление в 2001 и 2007 годах, а та выводила их через мошеннические схемы в пользу нью-йоркской компании Fontanelle Capital Inc. Владимира и Ольги Облонских, которая, в свою очередь, перечисляла их инвесткомпании с Манхэттена OIM Capital и ее финдиректору Михаилу Филимонову. Все они выступают ответчиками по иску Fortinvest.

Богданчиков рассказал изданию, что его позиция по делу отражена на 45 страницах иска, с ответчиками он в контакт не вступал.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

W Bons
Богданчиковы это старинный княжеский род , Рюрики у Богданчиковых посуду на заднем дворе мыли
Boris_93*1
Красиво "отмыть" заработанное непосильным "трудом" не получилось
Валера Корд
Как этот богданчиков на госсслужбе 100 млн заработал? Его самого судить надо.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний