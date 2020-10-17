Экс-глава «Роснефти» Богданчиков подал в суд на фирму Ротшильдов

Бывший президент «Роснефти» Сергей Богданчиков обвиняет компанию потомков Ротшильдов в причинении ему ущерба более чем на 100 млн долларов — путём вывода его средств через откаты и мошеннические схемы.
Как сообщает 17 октября РБК, люксембургская компания Богданчикова Fortinvest Investments Holding 14 октября подала в верховный суд штата Нью-Йорк иск к управляющей компании Edmond de Rotschild (EDR), основанной потомками Ротшильдов. Истец обвиняет ответчиков в причинении ущерба более чем на 100 млн долларов и просит возместить упущенную выгоду и судебные издержки. Иск подан в суд Нью-Йорка, поскольку у EDR в этом штате есть бизнес, а другие ответчики являются его резидентами.
Согласно иску, Fortinvest передала EDR средства в доверительное управление в 2001 и 2007 годах, а та выводила их через мошеннические схемы в пользу нью-йоркской компании Fontanelle Capital Inc. Владимира и Ольги Облонских, которая, в свою очередь, перечисляла их инвесткомпании с Манхэттена OIM Capital и ее финдиректору Михаилу Филимонову. Все они выступают ответчиками по иску Fortinvest.
Богданчиков рассказал изданию, что его позиция по делу отражена на 45 страницах иска, с ответчиками он в контакт не вступал.