Экс-глава «Роснефти» Богданчиков подал в суд на фирму Ротшильдов

Бывший президент «Роснефти» Сергей Богданчиков обвиняет компанию потомков Ротшильдов в причинении ему ущерба более чем на 100 млн долларов — путём вывода его средств через откаты и мошеннические схемы.

Как сообщает 17 октября РБК, люксембургская компания Богданчикова Fortinvest Investments Holding 14 октября подала в верховный суд штата Нью-Йорк иск к управляющей компании Edmond de Rotschild (EDR), основанной потомками Ротшильдов. Истец обвиняет ответчиков в причинении ущерба более чем на 100 млн долларов и просит возместить упущенную выгоду и судебные издержки. Иск подан в суд Нью-Йорка, поскольку у EDR в этом штате есть бизнес, а другие ответчики являются его резидентами.