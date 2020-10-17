Португалец Роналду поговорил с фанатами на русском

Футболист туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду порадовал своих русских болельщиков.
В прямом эфире Instagram, заметив комментарии от подписчиков из России, он произнёс: «На здоровье! Как дела? Хорошо!»
Как поясняет 17 октября «Газета.Ru», Роналду пять лет находился в отношениях с русской моделью Ириной Шейк и за это время выучил некоторые русские слова.
Сейчас нападающий находится на самоизоляции из-за положительного теста на коронавирус, который он сдал в стане сборной Португалии. Обладатель пяти «Золотых мячей» на частном медицинском борту переправился из Лиссабона в Турин, чтобы отбыть карантин в Италии и в кратчайшие сроки приступить к тренировкам в составе «Ювентуса». Благодаря этому у него есть теоретическая возможность принять участие в матче Лиги чемпионов против «Барселоны» 28 октября.