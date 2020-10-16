В Италии снова тяжело: число заболевших ковидом за сутки превысило 10 тысяч

Как сообщает 16 октября ТАСС , по данным министерства здравоохранения страны, на протяжении недели суточный прирост новых случаев составляет 1–1,5 тысячи, растет процент положительных результатов в анализах. Охвачены все регионы, больше всего северная область Ломбардия и южная Кампания. Общее число заболевших с начала пандемии в стране достигло 391 611. Вылечились 247 872 человека, умерли 36 427.

Число новых случаев заражения коронавирусом в Италии за последние сутки составило 10 010, число смертей — 55. Новых заболевших выявили на основании 150 тысяч тестов.

Высший институт здоровья зафиксировал повышение коэффициента распространения вируса на уровне выше единицы и заявил, что пандемия входит в новую острую фазу. Это грозит острой нагрузкой на медицинскую систему.

Эксперты и политики снова разделились. Одни выступают за усиление ограничений. Например, советник министра здравоохранения Вальтер Риччарди рекомендует закрыть торговые центры, спортзалы и бассейны. Глава Высшего совета здравоохранения при Минздраве Франко Локателли, напротив, полагает, что нет необходимости в новом локдауне: в больницы попадает меньше больных, чем весной. В Кампании до конца месяца прекратили занятия в средней и старшей школах. Премьер-министр раскритиковал этот метод как «самый простой», хотя правительство дало регионам право самостоятельно решать вопрос об ограничительных мерах.