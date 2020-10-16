В Италии снова тяжело: число заболевших ковидом за сутки превысило 10 тысяч
Число новых случаев заражения коронавирусом в Италии за последние сутки составило 10 010, число смертей — 55. Новых заболевших выявили на основании 150 тысяч тестов.
Как сообщает 16 октября ТАСС, по данным министерства здравоохранения страны, на протяжении недели суточный прирост новых случаев составляет 1–1,5 тысячи, растет процент положительных результатов в анализах. Охвачены все регионы, больше всего северная область Ломбардия и южная Кампания. Общее число заболевших с начала пандемии в стране достигло 391 611. Вылечились 247 872 человека, умерли 36 427.
Высший институт здоровья зафиксировал повышение коэффициента распространения вируса на уровне выше единицы и заявил, что пандемия входит в новую острую фазу. Это грозит острой нагрузкой на медицинскую систему.
Эксперты и политики снова разделились. Одни выступают за усиление ограничений. Например, советник министра здравоохранения Вальтер Риччарди рекомендует закрыть торговые центры, спортзалы и бассейны. Глава Высшего совета здравоохранения при Минздраве Франко Локателли, напротив, полагает, что нет необходимости в новом локдауне: в больницы попадает меньше больных, чем весной. В Кампании до конца месяца прекратили занятия в средней и старшей школах. Премьер-министр раскритиковал этот метод как «самый простой», хотя правительство дало регионам право самостоятельно решать вопрос об ограничительных мерах.