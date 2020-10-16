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16.10.2020 17:18
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Внедорожник отправил маршрутку на газон в Старом Петергофе

Маршрутное такси попало в ДТП в Петродворцовом районе Петербурга днем 16 октября. От удара микроавтобус частично оказался на газоне.

Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Гостилицкой улице в Старом Петергофе столкнулись микроавтобус маршрута №639б и автомобиль Ford Maverick. На фото с места ДТП видно, что микроавтобус от удара занесло, и он передними колесами заскочил на поребрик, наполовину выехав на газон.

У внедорожника в результате столкновения сработали подушки безопасности. Как уточнили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в результате ДТП один человек получил травмы средней тяжести (обновлено в 17:45).

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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