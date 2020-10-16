Владелец автомобиля высокого класса не доехал этим утром по пункта назначения, сообщил читатель «Фонтанки». Фотографии и видеозапись обыска в дорогостоящей машине, который проходил прямо на проезжей части, поступили в редакцию издания днем 16 октября.



По словам их автора, внеплановая остановка черного Mercedes-Maybach произошла у станции метро «Волковская» во Фрунзенском районе Петербурга. Ролик и снимки свидетельствуют, что водитель «немца» привлек внимание случайного прохожего с камерой в руках из-за большого количества сотрудников правоохранительных органов вокруг его машины.