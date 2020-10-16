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16.10.2020 16:07
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В Петербурге посреди дороги обыскивали «Майбах». На экспертизу отправились пакетики с веществом

Владелец автомобиля высокого класса не доехал этим утром по пункта назначения, сообщил читатель «Фонтанки». Фотографии и видеозапись обыска в дорогостоящей машине, который проходил прямо на проезжей части, поступили в редакцию издания днем 16 октября.

По словам их автора, внеплановая остановка черного Mercedes-Maybach произошла у станции метро «Волковская» во Фрунзенском районе Петербурга. Ролик и снимки свидетельствуют, что водитель «немца» привлек внимание случайного прохожего с камерой в руках из-за большого количества сотрудников правоохранительных органов вокруг его машины.

автор фото читатель «Фонтанки» Илья
автор фото читатель «Фонтанки» Илья
автор фото читатель «Фонтанки» Илья
автор фото читатель «Фонтанки» Илья

По данным «Фонтанки», в ходе проверки в автомобиле были найдены пакетики с неким веществом. Каким именно — установит экспертиза.

автор видео читатель «Фонтанки» Илья

Как стало известно нашему изданию, имя человека, которому принадлежит эта машина, совпадает с именем бывшего бизнесмена, который в разное время занимался розничной торговлей бытовыми электротоварами, производством промышленного оборудования, монтажом отопительных систем и систем кондиционирования воздуха и другим. Все его фирмы были ликвидированы по решению ФНС.

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Комментарии (2)

262847481
Имя, совпадает с именем... Человек, похожий на генерального прокурора, с проститутками в бане... Что так робко?)
Tim_Tim_Tim1
имя испугались, что ли написать?)
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