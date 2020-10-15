Собянин: на «удаленку» перешли миллион работников в Москве

Около 1 млн человек в Москве перешли на удаленную работу, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» 15 октября.
«Ситуация с точки зрения москвичей значительно лучше стала. Соблюдение масочного режима радикально изменилось…Сегодня около миллиона человек перешли на дистанционку», — сказал Собянин.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому работодатели обязаны сообщать о сотрудниках, переведенных на дистанционный режим работы, иначе их могут оштрафовать.
Власти Петербурга пока не вводят новые ограничения
С 5 октября московские организации обязаны перевести на удаленный режим работы до 30% сотрудников. Мэр отмечал, что власти будут выборочно проверять соблюдение компаниями данных требований.
В обязательном порядке должны быть переведены сотрудники старше 65 лет, а также страдающие хроническими заболеваниями. Исключение может быть только для сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации.