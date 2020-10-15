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15.10.2020 22:38
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Собянин: на «удаленку» перешли миллион работников в Москве

Около 1 млн человек в Москве перешли на удаленную работу, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» 15 октября.

«Ситуация с точки зрения москвичей значительно лучше стала. Соблюдение масочного режима радикально изменилось…Сегодня около миллиона человек перешли на дистанционку», — сказал Собянин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому работодатели обязаны сообщать о сотрудниках, переведенных на дистанционный режим работы, иначе их могут оштрафовать.

Власти Петербурга пока не вводят новые ограничения

С 5 октября московские организации обязаны перевести на удаленный режим работы до 30% сотрудников. Мэр отмечал, что власти будут выборочно проверять соблюдение компаниями данных требований.
В обязательном порядке должны быть переведены сотрудники старше 65 лет, а также страдающие хроническими заболеваниями. Исключение может быть только для сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации.

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Комментарии (3)

pedro
У меня лежит 25 заявлений на удаленку например. Рад бы подписать, но жду команды. К сожалению губернатор чешет яйца.
Piter Russo
Это тот процент который и не выходил из удаленки и в принципе работает дистанционно)
Агроном аэродрома
Миллион? Из 13 миллионов? И это те 50%, которые должны были бы быть "по рекомендацЫи"?
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