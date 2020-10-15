На прямой удар в голову ответил удушающим приёмом: видео драки охранника ТЦ и ковид-диссидента
Отказ надеть маску в торговом центре на севере Петербурга привёл к драке.
Как сообщает 47news, инцидент произошёл днём 15 октября в торговом центре «Академ-Парк» на Гражданском проспекте. По основной версии, охранник заметил покупателя без маски, сделал ему замечание и получил грубый ответ. Тогда он решил выпроводить посетителя вон. По дороге они, видимо, препирались, и в какой-то момент молодой человек применил силу.
Удар был нанесён коротко, без замаха: можно предположить, что юноша занимался боксом или рукопашным боем. Но и охранник оказался непрост. На прямой удар в голову он ответил удушающим приёмом. В итоге у охранника рассечена губа, у посетителя должна болеть шея.
Росгвардия препроводила драчуна в 3-й отдел полиции, и его делом занялся участковый. По данным 47news, задержанному 25 лет, он родом из Липецкой области, в Петербурге живёт лет семь, пятый год учится на педиатрическом факультете Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.
На днях в Москве задержали женщину, которая отказывалась надеть маску в театре. Из-за неё спектакль задержали на час.