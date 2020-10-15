Как сообщает 47news, инцидент произошёл днём 15 октября в торговом центре «Академ-Парк» на Гражданском проспекте. По основной версии, охранник заметил покупателя без маски, сделал ему замечание и получил грубый ответ. Тогда он решил выпроводить посетителя вон. По дороге они, видимо, препирались, и в какой-то момент молодой человек применил силу.

Удар был нанесён коротко, без замаха: можно предположить, что юноша занимался боксом или рукопашным боем. Но и охранник оказался непрост. На прямой удар в голову он ответил удушающим приёмом. В итоге у охранника рассечена губа, у посетителя должна болеть шея.