«Почему он получил $3,5 млн от Москвы, а затем Россия получила Крым?» Трамп напомнил про деньги, которые Батурина платила компании Байдена-младшего

Президент США Дональд Трамп обвинил своего конкурента на предстоящих выборах главы государства Джо Байдена в коррупции. 15 октября в эфире телеканала Fox Business он напомнил, как компания Байдена-младшего получила 3,5 млн долларов от Елены Батуриной.



«Джо Байден — это настоящий политик-коррупционер. Почему он получил $3,5 млн от Москвы, а затем Россия получила Крым?» — заявил Трамп. И подчеркнул, что задавал этот вопрос самому Байдену, но ответа не получил.



Ранее сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Чак Крэссли опубликовали доклад, в котором утверждают, что сын Байдена Хантер, а также его другие родственники и бизнес-партнеры получали миллионы долларов от иностранцев, в том числе 3,5 млн в 2014 году от вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.

