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15.10.2020 19:14
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ВОЗ беспокоится из-за роста ковидных случаев в России и напоминает, что вводить ограничения никогда не поздно

Всемирная организация здравоохранения заявила, что ни одна из мер борьбы с коронавирусом сама по себе не эффективна и что остановить рост заболеваемости ещё не поздно.

Организация сообщила о своей обеспокоенности 15 октября. Их тревожит рост заболеваемости в России и во всей Европе. Связывают осенние рекорды с тем, что меры по физическому дистанцированию ослабли, а население прекратило принимать COVID-19 всерьёз.

В ВОЗ напомнили, что соблюдать коронавирусные меры никогда не поздно. В числе необходимого — физическое дистанцирование, делать тестирование, отслеживание контактов заражённых и их изоляция, мытьё рук и маска на лице.

«Ни одна мера сама по себе не достаточна, все они должны поддерживаться. Более строгие временные меры по ограничению массовых собраний для предотвращения распространения вируса могут потребоваться в отдельных местах, где были обнаружены очаги распространения», — цитирует ВОЗ РИА «Новости».

В России 1,3 млн случаев заражения. Прирост за сутки — почти 14 тысяч.

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Комментарии (3)

Yubilar
Не бережёшь ты себя, неизвестный мне чиновник ВОЗ с добрым лицом, всё о России думаешь…
michailPotapov
ВОз ротшильдов - под нее пляшут всепрезиденты у кого наворованное в офшорах спрятано
vader
Это сладкое слово "изоляция" в сочетании с не менее сладким словом "отслеживание"...
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