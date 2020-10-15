ВОЗ беспокоится из-за роста ковидных случаев в России и напоминает, что вводить ограничения никогда не поздно
Всемирная организация здравоохранения заявила, что ни одна из мер борьбы с коронавирусом сама по себе не эффективна и что остановить рост заболеваемости ещё не поздно.
Организация сообщила о своей обеспокоенности 15 октября. Их тревожит рост заболеваемости в России и во всей Европе. Связывают осенние рекорды с тем, что меры по физическому дистанцированию ослабли, а население прекратило принимать COVID-19 всерьёз.
В ВОЗ напомнили, что соблюдать коронавирусные меры никогда не поздно. В числе необходимого — физическое дистанцирование, делать тестирование, отслеживание контактов заражённых и их изоляция, мытьё рук и маска на лице.
«Ни одна мера сама по себе не достаточна, все они должны поддерживаться. Более строгие временные меры по ограничению массовых собраний для предотвращения распространения вируса могут потребоваться в отдельных местах, где были обнаружены очаги распространения», — цитирует ВОЗ РИА «Новости».
В России 1,3 млн случаев заражения. Прирост за сутки — почти 14 тысяч.