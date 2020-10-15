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15.10.2020 17:55
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Глава Еврокомиссии ушла с саммита ЕС на самоизоляцию из-за подозрения на коронавирус

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен покинула саммит Евросовета, на который собрались лидеры 27 стран ЕС, из-за подозрения на заражение коронавирусом. Об этом она сама 15 октября сообщила в своем Twitter.

«Мне только что сообщили, что сегодня утром один из сотрудников моего офиса получил положительный результат теста на COVID-19. Мой тест дал отрицательный результат. Однако в качестве меры предосторожности я немедленно покидаю Евросовет, чтобы уйти в самоизоляцию», — написала глава Еврокомиссии.

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