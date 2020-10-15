Михаил Пиотровский разрешил свадьбам сниматься в Эрмитаже

Директор Государственного Эрмитажа 15 октября рассказал о разрешении для свадеб фотографироваться в интерьерах музея. Он уточнил, что это правило работало раньше, однако спустя какое-то время было отменено.



«Жених и невеста с пятью гостями могут прийти и сфотографироваться в интерьерах», — сказал Михаил Пиотровский.



В пресс-службе музея не смогли уточнить условий, в которых молодожены смогут реализовать это право, посоветовав следить за обновлениями на сайте.

