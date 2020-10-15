Чиновники из комитета по охране животного мира Ленобласти рассказали, что посетители и сотрудники парка Монрепо в Выборге нашли нескольких мёртвых белок.



«В Комитет поступила информация от граждан об обнаружении нескольких погибших белок в парке Монрепо г. Выборг, при осмотре территории парка специалистами комитета, информация нашла подтверждение, белок отвезли в станцию по борьбе с болезнями животных Выборгского района. Было установлено, что причина гибели животных — отравление», — говорится в сообщении 15 октября.

