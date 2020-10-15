Пьяная пенсионерка из Петербурга «заложила бомбу» в шахту метро, бездомный — в жилое здание на Гороховой

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 15 октября, накануне после полуночи в дежурную часть полицейского главка поступило сообщение от 66-летней женщины с улицы Десантников. Голос выдавал некоторую стадию алкогольного опьянения. По секрету она рассказала, что «у дома 31 по проспекту Маршала Жукова, где строится метро “Юго-Западная”, готовится теракт, закладывают в шахту бомбу». Патрульные были дома у пенсионерки через 7 минут, однако, дверь в квартиру им не открыли. Участковому оперуполномоченному пришлось караулить гражданку аж до полудня. В итоге лжеминёршу задержали и доставили в отдел. В отношении неё возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении о теракте. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, подозреваемая отпущена под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Около восьми вечера того же дня в дежурную часть позвонили с очередной угрозой. Мужчина рассказал, что дом №75 по Гороховой заминирован и через 20 минут рванёт. Буквально сразу же к указанному адресу были стянуты наряды патрульной и дорожной полиции, а также вневедомственной охраны. Ничего не нашли, 23 жильцам пришлось выйти на прогулку.



Пока шла проверка, другие полицейские искали звонившего. Нашли у дома №52 по Загородному проспекту. По подозрению в телефонном терроризме был задержан 55-летний ранее судимый бездомный. У него забрали телефон, вопрос о возбуждении дела пока решается.

