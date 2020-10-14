Рабочий сорвался с высоты на Мытнинской

Госпитализацией закончилось профессиональное облагораживание фасада здания в Центральном районе Петербурга. Специалист мог пренебречь собственной безопасностью.

Как сообщил «Фонтанке» источник в правоохранительных органах, вечером 14 октября пострадал 47-летний мужчина. По предварительной информации, он упал с высоты третьего этажа во время выполнения ремонтных работ на Мытнинской улице. Рабочий был не пристегнут страховочным тросом.

Пострадавшего доставили в одну из городских больниц. Врачи осмотрели поступившего пациента и заключили, что он получили травмы средней степени тяжести, а также оказали необходимую медицинскую помощь.