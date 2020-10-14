Смольный не договорился с Москвой о программе помощи 300 семьям с квартирами. Дать деньги на жилье обещают в 2021-м, но только тем, кому не успело исполниться 35

Смольный не смог добиться «рубля из Москвы» для помощи 300 семьям с квартирами. Заложенное в бюджете финансирование направили на выполнение другой социальной программы, — сообщили «Фонтанке» 14 октября в жилищном комитете. Изначально на «Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей» в бюджете на 2020 год были заложены 812 млн рублей. После секвестра https://www.fontanka.ru/2020/06/10/69309187/ из них остались 112,6 млн. Их перераспределили на предоставление социальных выплат по программе «Молодежи — доступное жилье», пояснили в ведомстве.

Напомним, средства из «Расходов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей» Смольный направляет петербуржцам с участием федерального центра. Получить выплаты по ней в этом году должны были 329 семей. Но в федеральный бюджет помощь Петербургу не включили — как сообщали в Минстрое, из-за ошибок, которые Смольный допустил в заявке. В феврале «Фонтанка» подробно рассказывала о тех, кто не может получить сертификаты. Тогда в жилищном комитете сообщали, что для решения проблемы собираются добиваться от Москвы субвенций, в противном случае — рассмотреть вопрос о финансировании программы за свой счет. Оставшиеся без выплат семьи с июля спорят с жилищным комитетом в Куйбышевском районном суде. Как рассказал «Фонтанке» один из истцов, коллективное заявление подали 22 человека. Они требуют признать незаконным бездействие комитета, отказавшегося предоставлять им меры поддержки, и обязать ответчика осуществить выплаты в этом году. В жилищном комитете настаивают, что реализация программы возможна только в случае получения федеральных субвенций. Там добавили: в июле губернатор Петербурга Александр Беглов отправил в Минстрой заявку об участии города в программе в 2021, 2022 и 2023 годах. В сводный список желающих включено 467 семей. В нем же сейчас фамилии тех, кто должен был получить выплаты в 2020-м году, рассказали «Фонтанке» истцы.