В подземной камере специалисты произведут монтаж технологического оборудования с системой оборотного водоснабжения и элементами автоматики, а также возведут железобетонную конструкцию чаши фонтана с гидроизоляцией.

Как сообщили в пресс-службе предприятия 14 октября, уже готово песчаное основание, также утеплили и бетонное основание чаши будущего фонтана, а также провели работы по армированию каркаса и технологической камеры управления сооружением.

Водоканал продолжает восстанавливать разрушенный фонтан у дома 41 по Лермонтовскому проспекту в Петербурге. Специалисты готовятся забетонировать новую чашу и установить камеру управления.

На стадии проектирования особого подхода потребовал выбор материалов для облицовки, поскольку фонтан находится в зоне исторической застройки города. Снаружи чаша будет облицована матовым тёмно-серым гранитом, внутри — полированным гранитом. Дно отделают полированным камнем трёх видов, так что зеркальная поверхность будет отражать и приумножать блики, создаваемые водой.



45 водных струй высотой от 1,5 до 3,5 метра, расположенные в несколько рядов, сформируют пирамиду: чем ближе к центру ряд, тем он выше. Фонтан будет с художественной подсветкой, светильники оснащены разноцветными водонепроницаемыми лампами.



Фонтан был построен в 1967 году, находился в неисправном состоянии. На работы выделено 37 миллионов 716 тысяч рублей собственных средств Водоканала. Полностью восстановить фонтан предполагается к концу октября 2020 года. Работы ведутся в рамках программы по реконструкции городских фонтанов, сформированной по поручению губернатора Петербурга.

