Дождливая погода продолжает собирать урожай аварий на мокрых улицах Петербурга. Водители не могут разъехаться друг с другом, причем не только на перекрестках. На въезде в город «сообразили на троих» с почтовым грузовиком.



Как рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», днем 13 октября на Пулковском шоссе в направлении города, напротив заправки Circle K, столкнулись две легковые машины и грузовик «Почты России». Одна из легковых при этом съехала в кювет, а вторую развернуло поперек дороги. О пострадавших не сообщается.