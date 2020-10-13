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13.10.2020 16:34
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Мокрые дороги не даются водителям Петербурга. Пулковское шоссе не поделили две легковые и «Почта России»

Дождливая погода продолжает собирать урожай аварий на мокрых улицах Петербурга. Водители не могут разъехаться друг с другом, причем не только на перекрестках. На въезде в город «сообразили на троих» с почтовым грузовиком.

Как рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», днем 13 октября на Пулковском шоссе в направлении города, напротив заправки Circle K, столкнулись две легковые машины и грузовик «Почты России». Одна из легковых при этом съехала в кювет, а вторую развернуло поперек дороги. О пострадавших не сообщается.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

На перекрестке улицы Некрасова с улицей Восстания встретились автомобили Volvo и KIA, пишет участник группы Дмитрий. Первый приехал второму в левый бок, удар пришелся в район переднего колеса.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Улицу Коли Томчака перед перекрестком с Заставской улицей не поделили легковой автомобиль Peugeot и грузовая «ГАЗель». В результате участники ДТП собрали пробку от Лиговского проспекта — объезжать аварию водителям пришлось по тротуару, рассказывает очевидец Майк.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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