Мокрые дороги не даются водителям Петербурга. Пулковское шоссе не поделили две легковые и «Почта России»
Дождливая погода продолжает собирать урожай аварий на мокрых улицах Петербурга. Водители не могут разъехаться друг с другом, причем не только на перекрестках. На въезде в город «сообразили на троих» с почтовым грузовиком.
Как рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», днем 13 октября на Пулковском шоссе в направлении города, напротив заправки Circle K, столкнулись две легковые машины и грузовик «Почты России». Одна из легковых при этом съехала в кювет, а вторую развернуло поперек дороги. О пострадавших не сообщается.
На перекрестке улицы Некрасова с улицей Восстания встретились автомобили Volvo и KIA, пишет участник группы Дмитрий. Первый приехал второму в левый бок, удар пришелся в район переднего колеса.
Улицу Коли Томчака перед перекрестком с Заставской улицей не поделили легковой автомобиль Peugeot и грузовая «ГАЗель». В результате участники ДТП собрали пробку от Лиговского проспекта — объезжать аварию водителям пришлось по тротуару, рассказывает очевидец Майк.