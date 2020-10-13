Суд в Петербурге приговорил и выпустил на свободу двух настойчивых ростовщиков. Жертву они удерживали почти месяц

О приговоре 13 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Жертвой ростовщиков стал петербуржец, который задолжал им 800 тысяч. Бизнесмена подкараулили в конце мая прошлого года в гостинице «Калейдоскоп». Валичев и Оздоев поднялись в номер коммерсанта с ножом и пистолетом, угрожали ему и его семье, требовали деньги. Один из них спустился к выходу следить за обстановкой, второй вывел должника. Мужчину затолкали в «Форд» и увезли.

За самоуправство суд в Петербурге приговорил к колонии Валича Валичева и Тимура Оздоева. Свое они отсидели в СИЗО.

В такой компании он был вынужден провести больше месяца, до конца июня его на разных машинах перевозили на разные квартиры в черте Петербурга и Ленобласти, следили, с кем и о чем он говорит. Все это время ему угрожали и продолжали требовать деньги. 31 июля троица приехала к зданию Арбитражного суда, бизнесмену удалось сбежать, после чего он обратился за помощью к ФСБ.

Преступники не остановились. Они притворились сотрудниками полиции и показывали фото сбежавшего должника прохожим, пока на четвертый день им не указали адрес — Мошков переулок, дом 5. Они затаились, дождались и вновь поволокли свою жертву в машину. На этот раз их успела остановить полиция.

На время следствия оба были в СИЗО. Судья учел время в изоляции и, приговорив их к 2 годам и 4 месяцам в колонии-поселении, выпустил на свободу. Третий фигурант этого дела в розыске.

Бизнесмен — специалист по автомобилям марки Volvo. По данным СПАРК, дела у него не слишком хороши. Обе компании в стадии ликвидации, а Арбитражный суд удовлетворяет иски других бизнесменом и банков о взыскании с него денег.